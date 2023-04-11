Беглов призвал вспомнить заключенных гитлеровских «фабрик смерти» в Международный день освобождения узников фашистских лагерей Фото: Олег ЗОЛОТО

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских лагерей. В честь этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал вспомнить жертв этих "лагерей смерти". Там были замучены и убиты многие миллионы людей.

- Мы с глубокой душевной болью вспоминаем о трагедии детей, стариков, женщин, угнанных в рабство, солдат и офицеров, ставших военнопленными. Везде куда приходили фашисты, они строили свои фабрики смерти. От Франции до Карелии, - отметил Беглов.

Градоначальник напомнил, что такие лагеря были созданы и в пригороде Ленинграда, и в области. Так, в Вырице был концлагерь для детей, у которых брали кровь для фашистских солдат. Также "Детский дом" был организован фашистами в Павловске. Детей отбирали у родителей и обрекали на голодную смерть.