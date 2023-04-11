Мигранта зарезали во время драки у кафе-шавермы в Кудрово

Нелегального мигранта насмерть закололи ножом у кафе-шавермы в Кудрово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Кудрово под Санкт-Петербургом во время драки зарезали мигранта. Потасовка произошла рядом с кафе-шаверма в ночь на 10 апреля 2023 года. Причины ссоры неизвестного мужчины с погибшим на данный момент устанавливает полиция. Об этом пишет "Мойка78".

- Известно, что ночью возле одного из кафе с шавермой в Кудрово Всеволожского района Ленобласти повздорили двое мужчин. Один ударил другого ножом прямо в грудь, после чего убежал, - рассказали в издании.

Пострадавшего сначала госпитализировали в больницу в Невском районе Петербурга, однако вскоре он скончался. Известно, что погибший - 41-летний мужчина. В стране он находился нелегально. Более того, ранее ему уже был запрещен въезд на территорию России.

На данный момент стражи порядка разыскивают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве.