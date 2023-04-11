Полиция раскрыла убийство в центре Петербурга спустя более 20 лет

Сотрудниками полиции Петербурга раскрыто тяжкое преступление, совершенное более 20 лет назад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга спустя более чем 20 лет раскрыла убийство, произошедшее в Центральном районе города. Трагедия произошла еще в августе 2001 года. Тогда погиб 27-летний мужчина. Подробности того преступления рассказали 11 апреля 2023 года в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 24 августа 2001 года в милицию Центрального района поступила телефонограмма о том, что из дома 19/17 по улице Казанская в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина, который вскоре скончался, - рассказали в полиции.

По факту произошедшего смертельного избиения полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Спустя долгие годы следователи все же нашли подозреваемого. В 7 часов утра 10 апреля 2023 года полиция задержала в доме 59 по Краснопутиловской улице 49-летнего мужчину. На данный момент не сообщается, что произошло между ним и погибшим в квартире на Казанской.