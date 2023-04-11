Женщина на электросамокате сбила 7-летнюю девочку в Петербурге

Школьница получила ушибы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству доложить о происшествиях с электросамокатами. Так, 9 апреля из-за женщины на самокате пострадала 7-летняя девочка. ДТП случилось на проспекте Энгельса в Петербурге.

- Ребенку диагностировали ушибы. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводятся проверочные мероприятия, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Также, следователи проверят информацию, опубликованную в СМИ. Издания сообщали о ряде случаев травмирования пешеходов, в том числе несовершеннолетних. Руководитель петербургского СК после проверки представит доклад председателю СК России Александру Бастрыкину.

Напомним, накануне 11-летний мальчик попал в реанимацию после падения на велотреке в Петербурге. В его тело попала заноза, которую потом вытаскивали под наркозом. Сейчас состояние ребенка улучшается.