Пенсионер отдал лже-брокерам 3,8 млн рублей в Ленобласти

Полицейскими приняты меры к задержанию мошенников, обманувших пенсионера в Гатчинском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области пенсионер попался на крючок мошенников. В течение семи месяцев пожилой мужчина считал, что участвует в торгах, пытаясь подзаработать, но по факту просто перевел огромную сумму денег аферистам. Об этом 11 апреля 2023 года подробно рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В пять часов вечера 10 апреля в полицию Гатчинского района обратился 86-летний местный житель. Он рассказал, что еще в сентябре 2022 года зарегистрировался на сайте брокерской компании, - сообщили в полиции.

Далее с сентября по март текущего года пожилой мужчина, участвуя в торгах на данном сайте, желая увеличить свои вложенные средства, действуя по руководству неких советчиков, перевел на их счет почти 3,8 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас подозреваемых разыскивают.