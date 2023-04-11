Прокуратура потребовала 5 млн рублей с петербуржца после ДТП, где пострадала 17-летняя девушка

Девушка получила серьезные травмы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура потребовала пять миллионов рублей с водителя после дорожно-транспортного происшествия с пострадавшей 17-летней девочкой. Инцидент произошел в январе прошлого года в Северной столице. Подросток получила серьезные травмы и до сих пор проходит реабилитацию.

- В прокуратуру обратилась мама девочки. Иск находится на рассмотрении, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла, когда водитель Renault Logan выехал на встречную полосу на перекрестке улицы Партизана Германа и улицы Добровольцев. Из-за этого случилось лобовое столкновение с другим автомобилем, который на скорости 111 километров в час вылетел на тротуар и сбил девочку.

- Водитель выбрал небезопасную скорость движения, на которой не справился с управлением и, потеряв контроль, допустил ДТП, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.