Игуану без воды и с подстеленной газетой нашли в медсанчасти в Петергофе / Фото: Росприроднадзор

В одной из медсанчастей в городе Петергоф, который входит в состав Санкт-Петербурга, нашли несчастную игуану. Рептилию содержали не в самых хороших условиях. На дно аквариума ей постелили обычную газету, а воды и вовсе не было. Об этом 11 апреля 2023 года рассказали в Росприроднадзоре.

- Животное содержится в террариуме, оборудованном прибором измерения температуры воздуха и влажности, ветками, искусственной растительностью и бассейном. Пол террариума застлан сухими газетами. Укрытий и субстрата инспекторы не обнаружили. На момент осмотра в террариуме отсутствовала вода, ультрафиолетовая лампа не работала, - сообщили в ведомстве.

Для того, чтобы рептилия жила в более менее комфорте, ей необходимо стелись специальный субстрат, поддерживать температуру, а также организовать поилку.

В ведомстве потребовали, чтобы медсанчасть улучшила условия для игуаны, а также своевременно оказывали ей ветеринарную помощь и профилактику.