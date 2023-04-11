Смольный собирается заново утвердить границы Петропавловской крепости после реставрации

Работы по реставрации достопримечательности уже начались. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге началась реставрация фасада Петропавловской крепости. На работы планируется потратить 22,9 миллиардов рублей. Специальные ограждения уже установлены. Закрылась и часть территории с пляжем. Теперь Смольный планирует заново утвердить границы памятника.

- Проект об утверждении границ Петропавловской крепости был обнародован на прошлой неделе. Сейчас утвержденные границы уже есть с 2012 года. Но теперь их предлагается отменить и утвердить заново, - пишет «Деловой Петербург».

По словам специалистов, состав объекта и границы его территории в соответствии с проектом распоряжения не изменятся. Возможно, будут только немного откорректированы контуры территории. Сам проект будет направлен в ППК «Роскадастр».

Напомним, сейчас специалисты занимаются реставрацией гранитной облицовки эскарповых фасадов ограды Петропавловской крепости со стороны реки Невы.