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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:40

Смольный собирается заново утвердить границы Петропавловской крепости после реставрации

На реставрацию потратят почти 30 млрд рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Работы по реставрации достопримечательности уже начались.

Работы по реставрации достопримечательности уже начались.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге началась реставрация фасада Петропавловской крепости. На работы планируется потратить 22,9 миллиардов рублей. Специальные ограждения уже установлены. Закрылась и часть территории с пляжем. Теперь Смольный планирует заново утвердить границы памятника.

- Проект об утверждении границ Петропавловской крепости был обнародован на прошлой неделе. Сейчас утвержденные границы уже есть с 2012 года. Но теперь их предлагается отменить и утвердить заново, - пишет «Деловой Петербург».

По словам специалистов, состав объекта и границы его территории в соответствии с проектом распоряжения не изменятся. Возможно, будут только немного откорректированы контуры территории. Сам проект будет направлен в ППК «Роскадастр».

Напомним, сейчас специалисты занимаются реставрацией гранитной облицовки эскарповых фасадов ограды Петропавловской крепости со стороны реки Невы.