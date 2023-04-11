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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:54

Более 20% петербуржцев увольняются до конца испытательного срока

81% опрошенных сталкивались с испытательным сроком
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более 20% петербуржцев увольняются до конца испытательного срока.

Более 20% петербуржцев увольняются до конца испытательного срока.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, что большинство петербуржцев сталкивались с испытательным сроком. 81 процент работников при трудоустройстве соглашались на такие условия. При этом 17 процентов специалистов с первого дня работали в штате. В основном, это работники сферы образования.

- Почти каждый пятый (22%) покинул компанию во время испытательного срока по собственному желанию, чаще всего это работники в возрасте от 25 до 44 лет (24%), - сообщает пресс-служба hh.ru.

Нередко такое решение принимают петербуржцы, которые устраиваются на должности рабочего и административного персонала, а также продавцы и молодые специалисты без опыта.

Более 10 процентов респондентов не справляются с обязанностями или же не доходят до конца испытательного срока по разным причинам. Столько же опрошенных считают, что испытательный срок нужен только работодателю, чтобы выяснить, как специалист справляется с работой. Почти 60 процентов уверены, что этот период нужен и работодателю, и сотруднику.