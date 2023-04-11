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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 9:45

Неадекватный мужчина в куртке на голое тело приставал к людям около Петропавловской крепости

Его задержали сотрудники Росгвардии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину задержали росгвардейцы.

Мужчину задержали росгвардейцы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Неадекватного мужчину в одной куртке на голое тело и ботинках задержали сотрудники Росгвардии около Петропавловской крепости. Петербуржец странно себя вел и приставал к людям. Все происходило утром 10 апреля в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгварди по Петербургу и Ленобласти.

- Работники Государственного музея истории Санкт-Петербурга увидели происходящее и нажали копку тревожной сигнализации, - сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сотрудники Росгвардии быстро приехали на место и задержали мужчину. Он был в расстегнутой куртке и ботинках. Вел себя неадекватно. Позже выяснилось, что петербуржец живет в Кировском районе города. Задержанный с трудом понимал, что происходит.

Росгвардейцы передали его врачам. В медучреждении мужчине окажут помощь. Сотрудники правоохранительных органов тем временем выяснят обстоятельства случившегося.