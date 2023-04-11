Реставрация Триумфальной Арки в Пальмире по проекту петербургских специалистов начнется в августе-сентябре 2023 года

Реставрация Триумфальной Арки Пальмиры начнется в августе-сентябре 2023 года Фото: Александр КОЦ

Специалисты из Санкт-Петербурга завершили долгую работу по созданию проекта реставрации Триумфальной Арки в Пальмире. Проект одобрили на заседании 11 апреля 2023 года, которое состоялось в Эрмитажном театре. Работы должны начаться уже в августе-сентябре.

- В Петербурге сильная, признанная во всем мире научная школа, работают крупные реставрационные и архитектурные компании. Реставрация арки станет вкладом нашей страны в сохранение мирового культурного наследия. Сегодня это самый крупный международный проект по восстановлению памятников древнего мира, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что арка была взорвана в 2015 году. Петербургские реставраторы пришли на помощь Сирии в 2016 году. Сначала они провели огромное исследование руин, после чего создали 3D-модели современного состояния всей территории Пальмиры площадью 21 квадратный километр.

Ожидается, что все работы по реставрации займут порядка трех лет.