Полицейские со стрельбой задержали 16-летнего водителя без прав в Петербурге

Полицейские выстрелили в машину 5 раз. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на 11 апреля инспекторы ДПС во время рейда в поиске нетрезвых водителей попытались остановить автомобиль «Датсун Он-До», но машина резко изменила траекторию. Началась погоня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- За водителем пришлось гнаться 15 минут по Кингисеппскому шоссе. Сотрудники ДПС применили табельное оружие – выстрелили по колесам пять раз. Повредили заднее левое колесо. Тогда нарушитель все-таки остановился, - говорится в сообщении ведомства.

За рулем автомобиля находился 16-летний студент университета. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Парня передали его маме, которая и является собственницей машины.

Теперь родительнице придется выплатить крупный штраф. Материалы дела передали в районный отдел по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении мамы парня к административной ответственности.