Оружие и боеприпасы нашли у петербуржца, подозреваемого в покушении на убийство. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела у мужчины нашли арсенал оружия и боеприпасов. Некоторые из них пригодны к стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 54-летнего петербуржца 10 апреля задержали по месту проживания в поселке Тельмана. Мужчину подозревают в покушении на убийство, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В отношении задержанного выбрали меру пресечения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне сотрудники полиции задержали 16-летнего водителя без прав. Парень не остановился по требованию сотрудников ДПС. Тогда инспекторам пришлось применить табельное оружие и пять раз выстрелить по колесам автомобиля. Парня передали маме, которой теперь предстоит выплатить крупные штрафы.