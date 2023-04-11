Электродепо метрополитена «Дачное» открыли в Петербурге после реконструкции

Электродепо «Дачное» открылось после реконструкции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге завершилась реконструкция электродепо "Дачное", которое является одно из ключевых предприятий по ремонту оборудования и подвижного состава Петербургского метрополитена. Депо снова начало свою работу, сообщили 11 апреля 2023 года в Смольном.

- Сегодня в депо обустроены модернизированные цеха с самым современным оборудованием. Производственные мощности депо значительно увеличились, - сказал губернатор Александр Беглов.

Теперь в депо можно будет при необходимости ремонтировать новые вагоны "Балтиец", которые постепенно заменяют в петербургском метро старые составы. Сейчас в город уже пришли 32 таких вагона. Они выйдут взамен устаревших вагонов на 1-й и 2-й линиях метрополитена, а также частично заменят вагоны на 5-й линии.

Параллельно с обновлением подвижного состава ведется модернизация инфраструктуры петербургской подземки.