Более 250 куропаток выпустили на волю в Ленинградской области

250 серых куропаток выпустили в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области состоялся выпуск на волю серых куропаток. Это сделали специалисты Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области специально для восстановления популяции пернатых. Об этом 11 апреля 2023 года рассказали в ведомстве.

- Сегодня в Гатчинском, Лужском и Ломоносовском районах Ленинградской области вот уже в 6 раз была выпущена партия серых куропаток, более 250 особей. Благодаря таким выпускам удалось увеличить численность этого вида, пока занесенного в Красную Книгу Ленинградской области, - сообщили в комитете.

В ведомстве отметили, что еще пару лет подобных выпусков, и серая куропатка сможет покинуть страницы Красной книги.

Специалисты также специально окольцевали некоторых птиц, чтобы отслеживать их перемещения по области.