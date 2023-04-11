Двух петербуржцев задержали по делу о мошенничестве с банками на 200 млн рублей

Преступники подделывали разные документы. Фото: Управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники региональных ФСБ и МВД задержали в Северной столице двух подозреваемых в крупном мошенничестве с банками. По версии следствия, фигуранты помогали петербуржцам оформить фиктивные документы на получение кредитов и отправляли эти бумаги в кредитно-финансовые организации.

- Мошенники подделывали копии трудовых книжек, справки о зарплате, выписки по счетам, открытых в банках, - рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

После предоставления фиктивных документов петербуржцы получали кредиты общей суммой не менее 200 миллионов рублей. Позже эти деньги обналичивались в кассах банков. А дальше брокеры помогали людям пройти процедуру банкротства.

Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Специалисты провели 11 обысков и задержали двух фигурантов. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых.