Продажи апартаментов резко выросли в Петербурге с начала 2023 года

С начала года на рынке Санкт-Петербурга спрос на несервисные апартаменты вырос в три раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с начала года резко подскочил спрос на апартаменты. Так, с января по март 2023 года в городе было продано 630 апартаментов, это на 26 процентов больше, чем в четвертом квартале минувшего города. Об этом сообщает консалтинговая компания NF Group.

- Больше всего вырос спрос на несервисные апартаменты. В первом квартале этого года было продано в три раза больше такого жилья, чем кварталом ранее. Но все же лидерство остается за сервисными апартаментами, их доля в продажах составила 67 процентов, - сообщает компания.

Что касается цен, то на реакционные лоты они выросли на 2 процента до 326 тысяч рублей за квадратный метр, а на сервисные снизились лишь на 1 процент до 264 тысяч за квадрат, а на несервисные упали сразу на 15 процентов до 220 тысяч за квадратный метр. В сегменте несервисных апартаментов средняя цена существенно скорректировалась из-за вывода в продажу нового предложения двухкомнатных и трехкомнатных апартаментов с более низкой стоимостью.