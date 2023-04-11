Упавшей на улице петербурженке выплатят 60 тысяч рублей из-за перелома плеча

Женщине выплатят компенсацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербурженка обратилась в прокуратуру после падения во дворе дома. 67-летняя женщина 6 декабря 2022 года упала на улице Хошимина и получила закрытый перелом плеча. Из-за этого пенсионерке пришлось провести в стационаре четыре дня.

- Проверка прокуратуры показала, что травмы получены женщиной из-за ненадлежащей уборки территории со стороны управляющей компании, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Петербурга.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием возместить пострадавшей моральный вред и компенсировать ущерб, потому что пенсионерка была вынуждена потратить деньги на лекарства.

Во время судебного разбирательства стороны заключили мирное соглашение. Жительница Северной столицы скоро получит компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей.