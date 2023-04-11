Почти 800 килограммов наркотиков задержали на таможне в Петербурге

Гашиш нашли в тайнике в грузовике. Фото: СЗТУ

Огромную партию наркотиков нашли сотрудники Северо-Западного таможенного управления совместно с ФСБ. Участники организованной преступной группы пытались ввезти почти 800 килограммов гашиша из стран Евросоюза в Россию.

- Специалисты нашли тайник в грузовике. В этом тайнике обнаружено 7600 плиток с гашишем. На черном рынке стоимость такой партии составляет более 350 миллионов рублей, - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного таможенного управления.

Трех участников международной преступной группы задержали. Среди них двое жителей России, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, а также гражданин Беларуси. На них возбудили уголовное дело по статье «контрабанда наркотических средств».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут других участников преступной группы, которые помогали поставлять запрещенные вещества на территорию страны.