Суд Петербурга взыскал более 67 млн рублей с четырех человек за обрушение здания ИТМО

Суд взыскал с четырех петербуржцев более 67 миллионов рублей за обрушение здания ИТМО Фото: Олег ЗОЛОТО

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга взыскал в пользу Минобрнауки более 67,5 миллионов рублей по уголовному делу о рухнувшем здании ИТМО на улице Ломоносова. Обрушение произошло в 2019 году. Суд признал виновными четырех человек, являющихся сотрудниками вуза. Об этом 11 апреля 2023 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Изначально ответчики исковые требования не признали, заявив, что их вины в обрушении здания нет, - рассказали в суде.

Но суд установил, что в свое время подрядчик некачественно выполнил ремонт, а сотрудники университета его приняли. Из-за этого 16 февраля 2019 года в здании обрушились перекрытия.

В итогу суд признал, что проректор по хозяйственной деятельности университета, главный инженер вуза и его заместитель все же виновны в случившемся. Все четыре человека должны будут в равных долях выплатить ущерб.