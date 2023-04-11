Мужчина погиб в жестком ДТП на Пулковском шоссе

Полиция проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось на Пулковском шоссе в Петербурге. Авария произошла днем 11 апреля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель автомобиля «Скания ехал по Московскому проспекту и наехал на мужчину у дома по Пулковскому шоссе. Пострадавший в это время находился возле своей машины «ВАЗ», которая поломалась. Светоотражающего жилета на нем не было, - рассказали в региональном ведомстве.

От полученных во время столкновения травм мужчина погиб на месте. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О состоянии водителя автомобиля «Скания» не сообщается.

Напомним, СК проводит проверку после столкновения женщины на электросамокате и 7-летней девочки-пешехода. Школьница получила ушибы.