Фонд капремонта Петербурга начал масштабную проверку базы лицевых счетов

Несоответствия уже находят в площади квартир и в форме собственности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фонд капитального ремонта Петербурга затеял масштабную сверку своей базы лицевых счетов с данными Росреестра. На веку ФКР это первая подобная работа, рассказали в пресс-службе ведомства. Горожанам предстоит снова сталкиваться с перерасчетами в квитанциях: первую волну изменившихся сумм петербуржцы пережили в январе-марте, когда коммунальщики разбирались в плате за общедомовые нужды.

- Выявленные расхождения могут приводить к образованию задолженности за прошлые расчетные периоды, - предупредили в Фонде.

Фонд уже обработал 134 тысячи лицевых счетов. Несоответствия находятся в цифрах по площади, а также в данных по форме собственности. В 45 тысяч лицевых счетов по жилым помещения внесли изменения, по 4600 из них – в пользу собственника. В кругах жильцов пока не слышно претензий к ведомству: вероятно, перерасчитанные суммы не вызывают больших вопросов.

ФКР советует проверять баланс в личном кабинете на сайте Фонда, как только в почтовый ящик легла свежая квитанция с перерасчетом. За пояснениями можно обратиться к сотрудникам портала – они официально ответят в течение 30 дней.