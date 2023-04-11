11 апреля стало самым теплым днем в Петербурге с начала года

В среду в Петербурге прогнозируют дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Температурный максимум зафиксирован 11 апреля в Москве и Петербурге. Этот день стал самым теплым с начала 2023 года. Об этом сообщает метеорологический центр «Фобос».

- Городская метеостанция Северной столицы зафиксировала 16,4 градуса со знаком плюс. Это на 2,2 градуса выше, чем 10 апреля, когда был зафиксирован прежний рекорд, - приводит данные центр «Фобос».

Точное значение температурного максимума вторника станет известно после девяти часов вечера, когда будут подведены температурные итоги дня. По данным синоптиков, в среду станет еще теплее. Но в четверг в Северной столице ожидается небольшое похолодание.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что 12 апреля в Северной столице прогнозируются кратковременные дожди. После этого столбики термометров опустятся до 10 градусов.