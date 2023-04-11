Петербурженку будут судить из-за долга по алиментам в 1,5 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербурженка накопила долг по алиментам в 1,5 миллиона рублей. Женщина долгое время не платила, поэтому полицейские возбудили уголовное дело по статье «неуплата средств на содержание детей». Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Известно, что женщина является дееспособной, но при этом она отказывалась платить деньги на содержание несовершеннолетней дочери. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Северной столицы для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее полицейские задержали мошенников, которые подделывали документы для того, чтобы оформлять кредиты в банках. А потом помогали должникам пройти процедуру банкротства. Таким способом они незаконно получили около 200 миллионов рублей.