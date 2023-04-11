В Петербурге 10-классников проверили на употребление наркотиков

В Петербурге 10-классники поучаствовали в тестировании на употребление наркотиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге в школах провели добровольное исследование учеников на наркотики. Анализы сдавали учащиеся 10 классов в Центральном районе Петербурга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Цель акции – не карательная, а профилактическая. Если анализы у кого-то будут положительными – это позволит вовремя обратить внимание педагогов и родителей на проблему и на ранней стадии искоренить ее, - рассказали в региональном ведомстве.

Акцию провели в 27 общеобразовательных учреждениях. Специалисты не выявили ни одного факта употребления наркотиков среди участников эксперимента. Школьников других районов тоже пригласили принять участие в добровольном тестировании на употребление запрещенных веществ.

В ведомстве также отметили, что в Северной столице наблюдается тенденция снижения количества преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.