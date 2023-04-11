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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 16:06

Мигранта до смерти забили около кафе в Кудрово

Мужчину привезли в больницу, где он позже умер
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мигранта до смерти забили около кафе в Кудрово.

Мигранта до смерти забили около кафе в Кудрово.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина попал в больницу после жесткой драки около кафе в Кудрово. В ночь на 10 апреля врачи сообщили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Медики объяснили, что 41-летнего гражданина из страны ближнего зарубежья в больницу привез его знакомый. Он и рассказал, что забрал друга на проспекте Большевиков, но травмы он получил около кафе на Кудровском проезде, - рассказали в региональном ведомстве.

От полученных травм мужчина умер в больнице. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «убийство». Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут виновников случившегося.

Напомним, ранее таможенники задержали двух мужчин, которые пытались ввезти в Россию почти 800 килограммов гашиша. Наркотики нашли в тайнике в грузовике.