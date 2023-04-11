Сотни волонтеров помогали пассажирам на закрытой станции метро «Ладожская». Фото: Софья АНТОНОВА.

Помогать другим - тяжелая работа, да и волонтерством люди занимаются не из-за денег, а по велению души. Именно поэтому тех, кто работает на общественных началах, всячески поощряют. Так, на днях в Комитете по транспорту отметили волонтеров, которые работали на станции метро «Ладожская».

Напомним, 4 марта после закрытия станции могла начаться неразбериха, но на помощь пришли эти люди и снизили градус напряжения до минимума. Более 100 волонтёров посменно дежурили у станции, помогали гражданам сориентироваться, направляли их к нужному транспорту. В том числе на бесплатный трамвай, который курсировал от «Ладожской» до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского».

Несмотря на суровые погодные условия, они продолжали выполнять свою работу – помогали жителям Санкт-Петербурга. Волонтеры были последним звеном в информировании граждан. «По нашей статистике каждый петербуржец был оповещен о закрытии станции «Ладожская» и начале работы новых маршрутов наземного транспорта минимум тремя способами. Добровольцы стали как раз заключительными в этой цепочке. За что им огромное спасибо» - говорят в комитете.

9 лучших из них, кто внес наибольший вклад в это общее дело, пригласили на награждение. Им вручили памятные подарки от «Комсомолки» и Комитета по транспорту.

- Также подготовлена интересная экскурсионная программа: посещение экспозиции «Горэлектротранс», музея Петербургского метрополитена, поездка на ретро-трамвайчике, которая обычно никого не оставляет равнодушным, и другие приятные подарки, – сообщил представитель Комитета по транспорту.

Напоминаем, что сейчас в Петербурге закрыты 2 станции метрополитена: «Ладожская» до февраля 2024 года, «Чернышевская» до мая 2024 года. Не забывайте заранее продумывать свой маршрут!

Подготовила: Софья АНТОНОВА