Скульптуру Михаила Врубеля «Демон» теперь можно потрогать в Русском музее

«Демона» теперь можно потрогать в Русском музее. Фото: t.me/rusmuseum

Детская мечта многих любителей искусства стала явью. Теперь в корпусе Бенуа Русского музея руками можно потрогать скульптуру Михаила Врубеля «Демон». Ее тактильный макет, созданный Благотворительным фондом «Система» и МТС, представили в рамках инклюзивной программы «Доступный музей». Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.

– Макет появился в 66 зале Корпуса Бенуа. Неподалеку от него расположен оригинал скульптуры. Тактильный экспонат сделает доступным искусство для незрячих и слабовидящих людей, – рассказали в пресс-службе учреждения.

Как стало известно, макет напечатан на 3D-принтере LCD. Проработана, к слову, копия до мельчайших деталей: выведен каждый локон и все морщинки Демона. Для удобства экспонат оснащен поворотной платформой, позволяющей зрителям рассмотреть предмет со всех сторон, не перемещаясь по залу.

На этикетке текст продублируют также шрифтом Брайля. А дополнительная информация и тифлокомментарий – информация, подготовленная для слепых людей – к скульптуре будут доступны по QR-коду.