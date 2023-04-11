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НовостиОбщество11 апреля 2023 18:30

Выплаты ко дню Победы по пять и десять тысяч рублей получат более 200 тысяч граждан

Всего из городского бюджета на выплаты выделили 1,5 миллиарда рублей
Элеонора КУРЮМОВА
Выплаты ко дню победы получат более 200 тысяч граждан.

Выплаты ко дню победы получат более 200 тысяч граждан.

Фото: Александр ГЛУЗ

В 78-ю годовщину победы над фашизмом Петербург традиционно поздравит граждан, участвовавших и живших в годы ВОВ, не только словом, но и денежными выплатами. На это из городского бюджета выделят свыше 1,5 миллиардов рублей. Кто и какие суммы получит, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» на 92.0 FM депутат Денис Четырбок.

– Парламент оперативно рассмотрит инициативу о выплатах 12 апреля, чтобы принять ее в трех чтениях. Предполагается, что по десять тысяч получат инвалиды ВОВ, участники и ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также блокадники, – рассказал депутат в прямом эфире.

Он также отметил, что по пять тысяч выплатят вдовам и вдовцам военнослужащих, прошедших войну в Финляндии, Японии и ВОВ, а также лицам, родившимся до 3 сент 1945 года.

Денис Четырбок также подчеркнул, что бюджет города находится в напряженном состоянии, но тем не менее город выполняет свои социальные обязательства. К слову, выплаты в десять тысяч получат 64 000 граждан, а в пять – 183 тысячи.

Ранее spb.kp.ru писала, как можно получить положенную социальную помощь к 9 мая.