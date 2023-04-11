Выплаты ко дню Победы по пять и десять тысяч рублей получат более 200 тысяч граждан

Выплаты ко дню победы получат более 200 тысяч граждан. Фото: Александр ГЛУЗ

В 78-ю годовщину победы над фашизмом Петербург традиционно поздравит граждан, участвовавших и живших в годы ВОВ, не только словом, но и денежными выплатами. На это из городского бюджета выделят свыше 1,5 миллиардов рублей. Кто и какие суммы получит, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» на 92.0 FM депутат Денис Четырбок.

– Парламент оперативно рассмотрит инициативу о выплатах 12 апреля, чтобы принять ее в трех чтениях. Предполагается, что по десять тысяч получат инвалиды ВОВ, участники и ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также блокадники, – рассказал депутат в прямом эфире.

Он также отметил, что по пять тысяч выплатят вдовам и вдовцам военнослужащих, прошедших войну в Финляндии, Японии и ВОВ, а также лицам, родившимся до 3 сент 1945 года.

Денис Четырбок также подчеркнул, что бюджет города находится в напряженном состоянии, но тем не менее город выполняет свои социальные обязательства. К слову, выплаты в десять тысяч получат 64 000 граждан, а в пять – 183 тысячи.

Ранее spb.kp.ru писала, как можно получить положенную социальную помощь к 9 мая.