ГАТИ и ГИБДД будут ловить нарушителей правил парковки во дворах Петербурга

ГАТИ и ГИБДД проведут рейд по поиску нарушителей правил парковки во дворах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) вместе с сотрудниками ГИБДД проведет рейды, чтобы найти нарушителей правил парковки во дворах города. Первое подобное мероприятие пройдет на с 17 по 23 апреля в Выборгском районе. Об этом на прямом эфире Центра управления регионом заявил временно исполняющий обязанности начальника ГАТИ Алексей Геращенко.

– В специализированные организации от ГАТИ поступают предложения по благоустройству территорий: где-то требуется установка ограждений, чтобы недобросовестные автомобилисты не заезжали на газон, где-то нужно расширить внутриквартальные проезды, а где-то – создать дополнительное парковочное пространство, – добавил Алексей Геращенко.

Он также добавил, что петербуржцы смогут самостоятельно отправить жалобу на нарушение правил парковки во дворе, указав точку на карте и приложив фотографию с нарушением, через сервис «Неправильная парковка во дворах» на сайте ГАТИ.

Интересно, что лидерами по нарушениям парковки и в целом ПДД, как выяснилось, стали Выборгский, Московский и Фрунзенский районы.