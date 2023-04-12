50 магазинов нового премиального бренда откроются в Петербурге за год

Магазин нового бренда Idol открылся в Петербурге. Фото: t.me/zaytss_cre

Компания Melon Fashion Group, владеющая сетью магазинов Zarina, befree, Love Republic и Sela, 11 апреля провела презентацию нового премиального бренда Idol в торговом центре NatMall. В планах ретейлеров открыть 50 точек за первый год работы. Об этом сообщила Александра Котова, директор по развитию Retail Profile, автор Telegram канала Mall tales.

– Обещают сегмент affordable premium, (Доступная роскошь – прим. Ред.), красивые магазины. Хотят забрать себе сегмент, который занимал Massimo Dutti, — сообщила Александра в телеграм-канале Mall Tales.

Как стало известно, переговоры с торговыми центрами о появлении на рынке и аренде пространств для новой сети магазинов уже идут полным ходом. К слову, бренд ищет помещения в 300–400 квадратов. Предполагается, что средний чек покупателей будет равен десяти тысячам рублей.