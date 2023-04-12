Филиал «Сириуса» планируют создать в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Родители и школы сегодня стремятся внедрять новейшие подходы к образованию. Не отстают от этой идеи и власти Петербурга. В городе планируют создать окружной филиал известного образовательного центра «Сириус». Для этого губернатор города Александр Беглов встретился с его руководителем Еленой Шмелевой, которая также представляет образовательный фонд «Талант и успех». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Образовательный центр открывает новые пути для развития талантливых детей в науке, искусстве, спорте. Общими усилиями мы воспитаем будущих ученых, инженеров. Именно они урепят технологический потенциал Петербурга и России, – отметил губернатор Александр Беглов.

Руководитель центра же подчеркнула, что за два последних года город много раз поддерживал проект, способствовал появлению школьных лабораторий для межпредметных занятий.