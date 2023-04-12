Суд Петербурга признал бездействующим совет МО «Литейный округ». Фото: Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Петербурга признал бездействующим более трех месяцев совет МО «Литейный округ». Иск прокуратура подала еще летом 2020 года. Как стало известно, ранее с аналогичной жалобой обращались и местные, но дело прекратили, поскольку граждане не могут инициировать роспуск муниципалов. Об этом сообщил депутат Литейного округа Северной столицы Сергей Трошин в своем телеграм-канале.

– В 2019 году в состав совета прошло 11 представителей «Яблока» из 20. Но депутаты не смогли избрать нового главу. Этому всеми возможными способами мешал предыдущий председатель Павел Дайняк, – рассказал Сергей Трошин.

Он также подчеркнул, что Дайняк не являлся на организованные оппозиционерами заседания. Прокурор, как сообщает депутат, высказывал идею о том, что членами совета решались личные вопросы. Со слов же Сергея Трошина, совет проводил заседания по обращениям местных жителей. Депутаты планируют обжаловать решение суда о роспуске совета.