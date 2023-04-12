Пьяного 16-летнего гонщика задержали только после пяти выстрелов на шоссе Петербурга

Пьяного 16-летнего гонщика задержали только после пяти выстрелов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Автоинспекторы Петербурга задержали иномарку на Кингисеппском шоссе, за рулем которой оказался пьяный 16-летний студент. Как выяснилось, юный гонщик решил тайно покататься на машине матери. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

– После сигнала об остановке водитель резко попытался скрыться, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Затем, как стало известно, инспекторы начали погоню. Но подросток никак не реагировал на требования сотрудников полиции. Тогда они сделали предупредительный в воздух, чтобы отрезвить нарушителя. Но после упорного игнорирования еще четыре раза выстрелили по колесам. Именно это остановило лихача, но от медосвидетельствования он отказался.

В отношении парня составили несколько протоколов. Собранные материалы передали в отдел по делам несовершеннолетних. Кроме того, решается вопрос о привлечении его матери к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.