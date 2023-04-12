Человек пострадал во время пожара в автомобиле Volkswagen в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время пожара в автомобиле пострадал человек. ЧП произошло рано утром 12 апреля 2023 года на проспекте Маршака в Красногвардейском районе города. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 6:24 часа утра, после чего спасательная бригада выехала на место. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города.

- Сообщалось о том, что горит автомобиль Volkswagen возле дома 3 по проспекту Маршака. У маши успели сгореть сгораемые части, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На тушение пожара приехали 10 человек личного состава МЧС и две пожарные машины. За двадцать минут они справились с огнем.

Известно, что в результате возгорания пострадал человек. Был ли это хозяин автомобиля или прохожий, не сообщается. Как именно и по какой причине произошло возгорание, предстоит выяснить специалистам.