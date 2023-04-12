Последний теплый день перед резким похолоданием будет в Петербурге 12 апреля

Тепло и небольшой дождь будет в Петербурге 12 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тепло решило снова покинуть Санкт-Петербург. Но сегодня, 12 апреля 2023 года, еще пока можно будет радоваться отличной погоде, так как похолодание придет лишь 13 апреля. А пока в Северной столице слегка облачно, днем могут быть небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду Северной столицы будет оказывать влияние приближающийся с севера холодный атмосферный фронт. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, и местами отметится небольшими и кратковременными дождями. При этом пока понижение температуры будет небольшим, а основная масса холодного воздух придет к берегам Невы в ночные часы, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге до 14-16 градусов, по Ленинградской области до 13-18 градусов выше нуля. Ветер уже восточный, слабый.

Ветреная погода ожидается в четверг с понижением температуры до 7-9 градусов.