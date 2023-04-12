Заказы на куличи к Пасхе выросли в пять раз в Петербурге

Заказы на куличи к Пасхе в Петербурге выросли в пять раз Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году жители Санкт-Петербурга стали намного активнее готовиться к Пасхе, которую православные отметят 16 апреля 2023 года. Как отметили аналитики сервиса "Авито", горожане, в сравнении с прошлым годом, стали в 2,3 раза больше покупать различных пасхальных товаров. Например, наборы красителей для яиц стали популярней в 3,7 раза.

- Так как не всем хватает времени на то, чтобы испечь кулич самостоятельно, петербуржцы стали их заказывать. Так, в этом году заказы выросли в пять раз по сравнению с прошлым. Средняя стоимость кулича на заказ в Петербурге 600 рублей, - сообщили аналитики.

Также горожане стали интересоваться и украшениями для стола в честь праздника. Так, многие покупают плетеные корзины с тканевой обивкой для яиц. В Петербурге продажи таких корзин выросли в пять раз, а средняя цена составляет 912 рублей. Некоторые предпочитают все же сервировочные пасхальные тарелки, которые в Северной столице можно приобрести в среднем за 1,1 тысячу рублей.