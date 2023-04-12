Пьяный гонщик врезался в стену дома, уезжая от патруля ДПС в Петербурге

Пьяного гонщика задержали со стрельбой в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС открыли стрельбу во время погони за пьяным водителем. Однако остановил себя гонщик сам, врезавшись на машине в стену дома. Все началось вечером 8 апреля 2023 года в Кировском районе и закончилось в Адмиралтейском. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 22:40 у дома 25 по набережной реки Екатерингофки наряд ДПС попытался остановить автомобиль "Мазда 6", однако водитель требование проигнорировал и начал быстро уезжать, опасно виляя по дороге, - рассказали в полиции.

Тогда инспекторы начали погоню. Водитель "Мазды" постоянно увеличивал скорость, поэтому инспектор применил табельное оружие: один раз выстрелил в воздух, три раза в сторону машины, повредив крышку багажника. Но это гонщика не остановило. Остановила его стена дома 4 корпус 3 по улице Лифляндской, в которую машина влетела. Водителем оказался пьяный 21-летний парень. Рядом с ним был такой же пьяный пассажир. На данный момент на гонщика составлены административные протоколы.