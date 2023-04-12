Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем космонавтики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 апреля отмечается очень важный для человечества праздник - День космонавтики. В этот день ровно 62 года назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космос. С этим событием жителей Санкт-Петербурга поздравил губернатор города Александр Беглов.

- Спустя десятилетия, мы испытываем чувство гордости за наших ученых, конструкторов, военных, инженеров, рабочих. Первый полет на пилотируемом корабле, как и многие другие технологические достижения, стали возможными благодаря их труду, таланту, преданности Родине, - отметил градоначальник.

Беглов подчеркнул, что в настоящее время петербургские ученые и инженеры продолжают делать вклад в освоение космоса, разрабатывая и выпуская сложную технику, которую используют в космических программах и оборонном комплексе.