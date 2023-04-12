Суд Петербурга оставил штраф бывшему депутату Максиму Резнику за фейки об армии РФ Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Василеостровского районного суда в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника. Речь идет об административном деле о фейках про армию РФ. Об этом 12 апреля 2023 года сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

- 27 февраля 2023 года районным судом Резник был признан виновным в осуществлении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории страны, - сообщили в суде.

Тогда же экс-парламентарию назначили штраф - 30 тысяч рублей. Отметил, что адвокат Резника просил отменить постановление суда и прекратить само дело. Но суд просьбу отклонил.

Напомним, что сам Максим Резник уехал из страны еще 16 сентября 2022 года. Тогда он сообщил, что уехал в отпуск. Однако сообщений о его возвращении пока что не было.