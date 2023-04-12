Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 апреля 2023 6:45

Суд Петербурга оставил штраф бывшему депутату Максиму Резнику за фейки об армии РФ

Сам экс-парламентарий все еще находится за границей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Суд Петербурга оставил штраф бывшему депутату Максиму Резнику за фейки об армии РФ

Суд Петербурга оставил штраф бывшему депутату Максиму Резнику за фейки об армии РФ

Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Василеостровского районного суда в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника. Речь идет об административном деле о фейках про армию РФ. Об этом 12 апреля 2023 года сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

- 27 февраля 2023 года районным судом Резник был признан виновным в осуществлении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории страны, - сообщили в суде.

Тогда же экс-парламентарию назначили штраф - 30 тысяч рублей. Отметил, что адвокат Резника просил отменить постановление суда и прекратить само дело. Но суд просьбу отклонил.

Напомним, что сам Максим Резник уехал из страны еще 16 сентября 2022 года. Тогда он сообщил, что уехал в отпуск. Однако сообщений о его возвращении пока что не было.