Скульптуры львов в Московском парке Победы Петербурга разрушились после зимы

Скульптуры львов в парке Победы в Петербурге облезли через год после установки / Фото: vk.com/serasam

Не прошло и года, а скульптуры львов в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге начали разрушаться. На это обратил местный житель Сергей Самарин еще в середине марта. Он отметил, что воссозданные из композитных материалов скульптуры начали облезать сразу после зимы, хотя их установили лишь в июне 2022 года.

- Сегодня, меньше, чем через год, скульптуры представляют собой жалкое зрелище. Трещины вдоль всего туловища! Краска, падая, захватывает с собой композитный материал, - отметил мужчина.

Отметим, что раньше на этом месте стояли скульптуры, отлитые из чугуна, но в 80-е годы они пропали. Год назад новые фигуры вновь стали украшать парк, но сейчас их состояние плачевное. Действительно, облупилась не только краска. У львов частично отвалились носы, гривы, лапы облезли. Будут ли скульптуры реставрировать или заменят на другие, пока неизвестно.