Семья карманников украла около 40 тысяч рублей у пенсионерок в Петербурге

Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двоих карманников задержали сотрудники полиции. По версии следствия, мужчина из Москвы и женщина из Рязани вместе ездили по разным городам и обворовывали местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 2 марта на Московском проспекте они украли из сумки 87-летней пенсионерки 30 тысяч рублей, а 10 апреля на этой же улице украли 7500 у 84-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Как стало известно позже, подозреваемые являются братом и сестрой. Их задержали вечером 11 апреля около дома на Московском шоссе. Злоумышленники числились в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений.

Сейчас полицейские знают, как минимум, о двух кражах в Петербурге, которые совершили родственники. Расследование уголовного дела продолжается.