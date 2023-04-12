Пенсионерку будут судить в Петербурге за организацию притона с проститутками

Женщину-сутенера будут судить из-за притона с проститутками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 60-летнюю женщину из Псковской области обвиняют в организации притона с проститутками в одном из жилых домов на Московском проспекте в Северной столице. Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительный акт.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «организация занятия проституцией». Оно направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Напомним, по версии следствия, в декабре прошлого года женщина организовала притон и вовлекала в незаконную деятельность уроженок стран ближнего зарубежья. Она распределяла девушек по поступающим заказам и делила полученную прибыль.

Напомним, недавно в Петербурге горела коммунальная квартира. В пожаре погибли две девушки. Позже стало известно, что там находился притон с проститутками, который полицейские уже пытались закрыть.