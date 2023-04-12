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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 8:09

Автомобиль с матерью и тремя маленькими детьми перевернулся на трассе «Скандинавия» под Петербургом

Всех четверых экстренно госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП под Петербургом, в котором пострадали трое детей

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП под Петербургом, в котором пострадали трое детей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом на трассе "Скандинавия" перевернулся автомобиль с матерью и тремя ее детьми. Авария произошла утром 12 апреля 2023 года. За рулем автомобиля марки "Рено Дастер" находилась 38-летняя женщина. В какой-то момент она не справилась с управлением и машина вылетела с трассы. Подробности аварии рассказали в главном управлении. МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 8:05 часов утра на 162 километре трассы "Скандинавия" женщина не справилась с управлением автомобиля и вылетела в кювет, после чего автомобиль перевернулся, - сообщили в полиции.

В результате аварии сама женщина и трое ее детей двух, пяти и 12-лет пострадали и были госпитализированы в больницы с повреждениями различной степени тяжести.

На данный момент сотрудники полиции работают на месте ДТП и выясняют все детали произошедшего. Проводится проверка.