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НовостиОбщество12 апреля 2023 8:10

Почти половина петербуржцев ищут подработку помимо основной работы

У каждого десятого жителя города уже есть подработка
Анастасия НУРАДИЛОВА
Почти половина петербуржцев ищут подработку помимо основной работы.

Почти половина петербуржцев ищут подработку помимо основной работы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти каждый второй опрошенный в Петербурге заинтересован в получении подработки в ближайшее время. Исследование провел сервис hh.ru. 45 процентов жителей Северной столицы нуждаются в дополнительном заработке помимо основной работы.

- Не нуждаются в подработке 43 процента опрошенных горожан. У каждого десятого петербуржца подработка уже есть и достаточно длительное время (более 1,5 лет), - сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Консалтинговая компания «Яков и партнеры» совместно с сервисом hh.ru опросили петербуржцев о самозанятости. 11 процентов опрошенных уже начали менять статус и готовить необходимые документы. Еще 27 процентов – изучают плюсы и минусы самозанятости, чтобы принять окончательное решение.

97 процентов участников опроса отметили, что готовы сменить квалификацию, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда.