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НовостиОбщество12 апреля 2023 8:38

Александр Дрозденко встретился с бойцами-ленинградцами в ДНР

Глава региона передал военнослужащим снаряжение
Анастасия НУРАДИЛОВА
Глава региона передал военнослужащим снаряжение. Фото: администрация Ленобласти

Глава региона передал военнослужащим снаряжение. Фото: администрация Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки побывал в Донецкой народной республике. Глава региона встретился с бойцами-ленинградцами и передал им снаряжение. Об этом 12 апреля он рассказал в своем телеграмм-канале.

- С фондом Ленинградский рубеж передали бойцам «снарягу», которая пригодится для победы, - отметил Александр Дрозденко.

Он также рассказал, что один из военнослужащих попросил главу региона помочь с регистрацией своей девушке, которую боец привез в Гатчину из Горловки. Другие мужчины попросили губернатора проверить предоставление льготы по ЖКХ их семьям.

- Взял эти просьбы на контроль, выполним, - коротко заявил Дрозденко.

Кроме этого, недавно глава региона рассказал, что Ленобласть передала военнослужащим партию техники и специального снаряжения, а военным медикам привезли оборудование для реанимации.