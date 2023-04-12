Незрячий петербуржец потребовал через суд отменить намордники для собак-поводырей в метро

Петербуржец осудил требование одевать намордник на собаку-поводыря в метро / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге незрячий мужчина решил оспорить в суде правила перевозки собаки-поводыря в метро. Петербуржец просит отменить требование одевать намордник на хвостатого спутника, так как из-за этого пес не сможет делать многие манипуляции, чтобы помогать своему хозяину. Суд приступил к рассмотрению иска 12 апреля 2023 года.

- Мужчина пояснил, что с намордником собака не сможет ему помочь в метро, например, если упадет трость. Представитель метро же настоял на том, что собака без намордника может укусить кого-то. При этом конкретных случаев, когда собаки-поводыри кого-либо кусали в метро, нет, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Пока что судебное заседание дальше не пошло, так как и мужчина, и представитель метрополитена решили, что в данном вопросе надо проработать больше вариантов и решить все за и против намордников.