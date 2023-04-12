Павел Иткин назначен заместителем председателя ЗакСа Петербурга. Фото: t.me/a_belsky

Новый вице-спикер назначен в городском парламенте Петербурга. Заместителем председателя Законодательного собрания стал Павел Иткин. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

- Павел Михайлович имеет реальный опыт практической работы и парламентской деятельности. Серьезный, ответственный, энергичный. Депутаты проголосовали за человека, которому доверяют с профессиональной и личностной точек зрения, - отметил Бельский.

За назначение Павла Иткина на должность вице-спикера проголосовали 30 депутатов из 42 присутствующих членов городского парламента. Второй кандидатурой на этот пост стал глава фракции КПРФ Роман Кононенко. За него проголосовали 10 человек.

Кандидатуру Павла Иткина выдвинул Александр Бельский. Новый вице-спикер поблагодарил главу городского парламента за оказанное доверие.