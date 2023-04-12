Надругавшийся над школьницей петербуржец выплатит ей 300 тысяч рублей

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 8 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина, отправленный в колонию за надругательство над школьницей, выплатит ей моральный ущерб. Такое решение принял районный суд Петербурга. Об этом 12 апреля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Осужденный воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей и совершил действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Ребенку причинен значительный моральный вред, - говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил осужденному мужчине выплатить девочке компенсацию вреда в размере 300 тысяч рублей. Известно также, что в колонии строгого режима петербуржец проведет восемь лет. Приговор был вынесен ему 26 сентября прошлого года.

Напомним, накануне мигрант надругался над 14-летней девочкой в вагоне метро. Позже гражданина Таджикистана задержали. Следственный комитет проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.