12-летняя девочка погибла после ДТП с перевернутой машиной на трассе «Скандинавия» под Петербургом / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Авария на трассе "Скандинавия" под Санкт-Петербургом, произошедшая утром 12 апреля 2023 года, закончилась трагически. Автомобиль "Рено Дастер" с матерью и тремя детьми вылетел в кювет и перевернулся. Старший ребенок погиб. Об этом spb.kp.ru сообщил источник.

- Старшая девочка погибла. Когда ее забирали на машине реанимации, она уже была при смерти, - сообщил источник.

Напомним, что авария произошла в 8 часов утра на 162 километре трассы. 38-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля. Машина сначала вылетела в кювет, после чего перевернулась. От ударов автомобиль сильно помяло. В результате аварии сама женщина и трое ее детей девочка двух, мальчик пяти и еще одна девочка 12-лет пострадали и были госпитализированы в больницы с повреждениями различной степени тяжести.

По факту случившегося полиция проводит проверку.